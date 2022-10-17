Дзоты, доты и противотанковые ежи: Россия начала возводить долговременную линию обороны | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 22:20 Дзоты, доты и противотанковые ежи: Россия начала возводить долговременную линию обороны Военный аналитик Онуфриенко рассказал о положении на фронтах после «ударов возмездия»

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На Восточном фронте на всей протяженности от границы с Россией и вплоть до Лисичанска российские военные строят сплошную и капитальную линию обороны — бетонные укрепления, доты, дзоты, противотанковые надолбы, ежи. Ситуация в Запорожье остается спокойной. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360» о положении на фронтах после «ударов возмездия».

Далее — его прямая речь.

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Американцы судят по себе

«Изнасилования являются частью русской тактики по дегуманизации жертв», — заявил спецпредставитель генсекретаря ООН Прамила Паттен.

Ну, во-первых, сразу же все вспомнили, что Соединенные Штаты в ООН уже обвиняли в подобном, только солдат Каддафи 11 лет назад. Так что история повторяется. И я бы сказал, что повторяется она в виде фарса, подтверждающего лишний раз русскую поговорку: «У кого что болит, тот о том и говорит». Дело в том, что, обвиняя наших солдат и вообще Министерство обороны, Россию в подобном, американцы судят по себе. Это они вели захватнические войны на чужих территориях. Для них вьетнамцы, корейцы, ливийцы, сирийцы, афганцы, иракцы, кто угодно… являлись действительно чужими людьми на чужих землях чужой территории. Мы-то воюем на своей земле. Это не простые слова, это действительно часть Российской Федерации, и эти граждане — граждане России или скоро ими станут. Какие же тут могут быть жертвы и их дегуманизация? Смысл этого нулевой.

«Удары возмездия» ситуацию не изменили

Министерство обороны отчиталось о том, что в течение последних суток полностью уничтожены все объекты энергетики противника, которые были обозначены в заданиях. Надо полагать, это те семь целей, о которых говорил президент России. Пока что единственный видимый эффект от этого — веерные отключения электроэнергии. Как это скажется на положении на фронте, совершенно непонятно. Положения же на фронтах во время и после «ударов возмездия» не изменилось. На этих выходных было существеннее спокойнее, чем ранее.

РИА «Новости»

Бойня за Херсон продолжается

Минобороны подвело итоги последнего неудачного наступления в бойне за Херсон. Противник потерял в целом около 350 солдат, несколько десятков различного типа бронемобилей, 11 танков и до 10 джихадомобилей (гражданских пикапов, переоборудованных под военные нужды). Атаковали реально несколькими батальонами. Это свидетельствует о том, что основные силы, накопленные на этом направлении, как минимум, две бригады, а скорее всего больше, в бой не вводились.

То есть успокаиваться от этого успеха не приходится, потому что мы помним, что в Сухом Ставке тоже в течение длительного времени постоянно перемалывались большое количество сил противника. После чего последовал массированный удар, и нам пришлось отойти, оставив приблизительно треть того правого берега Днепра, который мы контролировали.

РИА «Новости»

Захват ЗАЭС стал одной из главных целей ВСУ

Что касается остальных направлений, то здесь наиболее спокойным и одновременно наиболее тревожном остается Запорожский фронт. В основном здесь все ограничивается обменом артиллерийскими ударами, вылазками малых групп противника.

Но при этом уже порядка 10 попыток десантирования через Днепр с целью захвата Запорожской АЭС было предотвращено. И нельзя исключать того, что наступление на Херсон, которое готовится и безусловно состоится, будет сопровождаться ударом на запорожском фронте вдоль берега Днепра и одновременной высадкой десанта в районе Запорожской АЭС с целью ее захвата. Потому что, особенно после тех «ударов возмездия», которые проходят последнюю неделю, Запорожская АЭС является не только политической, но и энергетической стратегической целью для киевской хунты.

РИА «Новости»

Выстраивается долговременная линия оборона

Что касается Восточного фронта, то здесь на всей протяженности от границы с Россией и вплоть до Лисичанска и берега Северского Донца в районе Красного Лимана идут постоянные вылазки малых мобильных групп противника. Они пытаются найти слабые места в стыках нашей обороны. Они просачиваются туда малыми группами и пытаются перекрыть дороги, устраивать диверсии.

В целом, они обнаруживаются, уничтожаются, частично рассеиваются, то есть никакого успеха здесь, тем более с захватом каких-то населенных пунктов, нет. Но вот эти постоянные беспокоящие удары продолжаются в населенных пунктах Кременная, Сватово и множестве других.

Но одновременно с этим здесь выстраивается долговременная оборона нашими войсками. Впервые за все время боевых действий — это действительно бетонные укрепления, доты, дзоты, противотанковые надолбы, ежи. Это действительно сплошная линия обороны, возводящаяся капитально и явно не на один, не на два, не на три месяца.

Полеты предупреждения и устрашения

Ввод Вооруженных Сил России в Белоруссию — это еще одна горячая новость последних суток. Группировка российских войск в целом не превысит 9000 человек. А наделавшие много шума в небе над Минском Миг-31 с «Кинжалом» на борту проводил демонстрационные полеты — скажем так, полет предупреждения и устрашения не более того.

Но многие вняли этим устрашениям и предупреждениям. Порядка полутора десятка государств рекомендовали своим гражданам покинуть территорию, контролируемую хунтой, а также начали вывод своих посольств, сотрудников дипмиссий, а Сербия и несколько других стран полностью закрыли свои представительства в Киеве.