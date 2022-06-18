Джонсон пообещал Украине, что поддержка Великобритании продолжится

Великобритания будет продолжать оказывать поддержку Украине, даже несмотря на усталость от этого конфликта. Такое заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Как написал ТАСС, он подчеркнул важность поездок на Украину. Джонсон отметил, что усталость от темы спецоперации возникает во всем мире, но следует помнить, что украинцам гораздо хуже.

«Нам важно демонстрировать, что Украина может победить и победит, это правда», — заключил премьер.

Британский политик 17 июня прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили поставку западного оружия и подготовку украинских военных.

Джонсон предложил масштабную программу тренировки бойцов. По словам премьера, обучение будет проходить на основе «проверенного в боях опыта британской армии». Если Зеленский согласится, на Украину прибудут международные партнеры, которые составят для военнослужащих курс по ведению боевых действий и оказанию медицинской помощи.