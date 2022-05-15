Джабаров назвал неприемлемыми условия США для переговоров России и Украины

Ни одно из условий, которые выдвинули США для проведения российско-украинских переговоров, неприемлемо. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо», — написал он в своем Telegram-канале.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединенные Штаты подталкивают РФ к переговорам с Украиной. Для их проведения, по словам дипломата, Вашингтон выдвигает три условия. К ним относится прекращение военных действий и отвод российских войск за линию до 24 февраля, а также третье условие — «покаяться за все содеянное».

Антонов ранее отмечал, что Россия твердо заявила США об отсутствии капитуляции на Украине. Российский посол выразил уверенность, что задачи, поставленные верховным главнокомандующим перед российскими вооруженными силами, будут полностью выполнены.

По словам посла, СМИ в США с подачи правящих кругов разжигают ненависть ко всему, что связано с Россией. Антонов отметил, что градус русофобии достиг такого накала, какого не было даже во времена холодной войны.