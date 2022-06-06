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    06 июня 2022, 09:30

    Двух журналистов Reuters прооперировали после обстрелов в Северодонецке

    Минздрав ЛНР: два журналиста Reuters прооперированы после обстрела в Северодонецке

    Максим Зинкин

    Двух журналистов издания Reuters, попавших под обстрел в населенном пункте Северодонецк, успешно прооперировали. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

    Один сотрудник СМИ получил осколочные ранения ноги и гематому голову, а у второго медики констатировали открытый перелом руки.

    «Журналистов прооперировали, у одного извлекли осколки, а второму вставили спицу после открытого перелома руки», — заявили в Минздраве.

    Сейчас оба журналиста отправились в Донецк. В столице республики они продолжат лечение полученных травм.

    Автомобиль с журналистами обстреляли в пятницу, 3 июня, неподалеку от Северодонецка, написала газета «Известия». Журналист RT Игорь Жданов сообщал, что боевики нанесли удар с беспилотника, водитель машины погиб на месте.