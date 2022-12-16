Спецоперация 16 декабря 2022, 14:54 Двух жителей Артемовска расстреляли за отказ поселить у себя военных ВСУ РИА «Новости»: военный ВСУ расстрелял двух жителей Артемовска

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Украинский военный расстрелял двух мирных жителей Артемовска. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, куда местные жители прислали видео расправы.

«Снято где-то в конце ноября. <…> Прислал один из успевших эвакуироваться из города», — уточнил источник.

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Судя по видео, причиной убийства стал отказ жителей предоставлять жилье ВСУ. Автор видео рассказал, что бригада украинских боевиков решила «расквартировать тыловиков» в Артемовске, в нескольких километрах от фронта.

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Военные стали ходить по домам и требовать у жителей, чтобы те разместили их у себя. Однако несколько человек отважно отказались. На следующий день националисты явились отомстить и «устроили беспредел». Бывший житель Артемовска предположил, что они получили на это разрешение от своих командиров. Два артемовца в итоге поплатились жизнью за смелость.

«Я их знал, хорошие люди были», — отметил автор видео.

Он с сожалением добавил, что к вечеру украинской бригаде освободили целую улицу.