Двух украинских офицеров взяли в плен под Херсоном | 360°

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Двух украинских офицеров взяли в плен под Херсоном

Замглавы ВГА Стремоусов: два офицера украинской разведки взяты в плен под Херсоном

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Двух офицеров военной разведки Украины взяли в плен под Херсоном. Об этом заявил в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР», написал он.

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Стремоусов рассказал, что украинцы при поддержке танков попытались прорваться в направлении села Борозенского. Но враг получил отпор и отступил на исходные позиции.

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По словам замглавы ВГА Херсонской области, ВСУ потеряли три танка и пять боевых машин пехоты.

Он также отметил, что видео с допросом взятых в плен офицеров скоро опубликуют.

Ранее Стремоусов отмечал, что вооруженным силам Украины не удается развить наступление на Херсонском направлении.

«Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — заявил он.

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