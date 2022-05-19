Двух командиров украинского нацбата объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск командиров нацбатальона «Азов»* Сергея Величко и Константина Немичева. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее российский Следственный комитет сообщил, что располагает данными об их причастности к покушению на жизнь по крайней мере восьми военных в Харьковской области.

В марте в соцсетях появились видео с пытками пленных российских военнослужащих — украинские военные простреливали им ноги и оставляли людей истекать кровью. Одно из военных преступлений инициировали на территории молочного завода в селе Малая Рогань командиры харьковского спецподразделения «Азова»* Величко и Немичев.

Российские силовики вычислили имена, адреса и биографии этих и других националистов, причастных к пыткам и убийствам российских военных.

Величко и Немичев дружат с детства, вместе участвовали в демонстрации на Майдане и бросали в толпу коктейли Молотова, а затем вместе записались в националисты.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.