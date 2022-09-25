Двух членов избиркома в ДНР контузило после удара ВСУ по Горловке | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Viber Двух членов избиркома в ДНР контузило после удара ВСУ по Горловке Тероборона ДНР: двух членов избиркома контузило после удара ВСУ по Горловке РИА «Новости»

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Украинские националисты пытаются мешать проведению голосования на референдуме по вопросу о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. Они нанесли удар по Горловке, в результате чего контузило двух членов выездной избирательной комиссии, сообщил Telegram-канал Теробороны ДНР.

«Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Никитовскому району Горловки. По улице Яковенко пострадали два члена выездной избирательной комиссии. Мужчина и женщина в результате обстрела получили акубаротравмы (контузия - прим. ред.), находятся под наблюдением медиков», — говорится в заявлении.

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Председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий заявил, что ВСУ пытаются устраивать провокации. Однако силовые структуры республики работают на максимальных оборотах. В последний день голосования — 27 сентября — они сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность избирателей и членов избиркомов.

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Тем временем союзные войска полностью контролируют ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, а также продвигаются на артемовском направлении.

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