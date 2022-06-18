Следственный комитет России завел уголовные дела на двух украинских военнослужащих. Их подозревают в обстреле мирного населения Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что один из них — старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным следствия, он отдавал приказы обстреливать дома и объекты инфраструктуры на территории ЛНР и в Северодонецке, чтобы запугать население. В частности, были разрушены гостиница «Мир», городской спортивный комплекс, детский сад и медицинское учреждение.

Вторым оказался военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Следствие выяснило, что он выстрелил в мирного жителя ДНР. В итоге мужчина погиб.

Правоохранители устанавливают других людей, кто также причастен к обстрелам мирных жителей.