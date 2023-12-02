Спецоперация 02 декабря 2023, 17:01 «Двойные удары» российских Искандеров стали серьезной проблемой для ВСУ MWM: ВСУ понесли большие потери из-за двойных ракетных ударов ВС России РИА «Новости»

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Украинская армия столкнулась с серьезной проблемой — ВСУ понесли большие потери из-за «двойных» ракетных ударов со стороны ВС России. Об этом сообщило издание MWM.

«Двойные удары с использованием систем „Искандер-М“ <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений», — отметили в журнале.

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Российские войска задействовали особую тактику «двойных ударов» — из ракетных систем запускают сразу два снаряда по заданной цели. Противовоздушная оборона Украины понесла большой ущерб, поэтому атаки ВС России стали еще более эффективными, указали в издании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ не смогли добиться результатов из-за недостаточной поддержки со стороны Запада.