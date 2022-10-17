Краматорские журналисты похоронили медика-диверсанта | 360°

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Краматорские журналисты похоронили медика-диверсанта

Краматорская газета Kramatorsk post в некрологе назвала медика командиром диверсантов

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Жители Краматорска простились с Юрием Николаевцем. Кем он был, осталось загадкой — местное издание Kramatorsk post назвало его сначала медиком, затем — командиром диверсантов. Неточность заметил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация».

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Он сражался на стороне Вооруженных сил Украины. Участвовал в боевых действиях в районе Святогорска, Красного Лимана, Щурово в Донецкой Народной Республике, Изюма в Харьковской области, а погиб вблизи поселка Новоегоровка Сватовского района Луганской Народной Республики. Церемония прощания состоялась 15 октября.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация»

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация»

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация»

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация»

Сначала украинские журналисты назвали его военным медиком, затем сообщили, что за участие в боевых действиях мужчина дослужился до старшего сержанта. В конце статьи он стал исполняющим обязанности командира диверсионно-разведывательной группы.

Ранее Луганская Народная Республика и Украина обменялись военнопленными. Домой вернулись 11 бойцов Народной милиции ЛНР. Их госпитализировали для полного обследования и работы с психологом.

Журналистика

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