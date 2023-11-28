Спецоперация 28 ноября 2023, 08:44 «Двойная бухгалтерия». Украину поймали на занижении потерь ВСУ Марочко: военно-политическое руководство Украины занижает потери ВСУ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Военно-политическое руководство Украины специально занижает потери ВСУ. Об этом заявил в Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.

«Офицеры отделов комплектования ВСУ, ведущие учет потерь личного состава, с момента СВО начали вести „двойную бухгалтерию“», — отметил он.

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По данным Марочко, генштаб Минобороны Украины распорядился перенести часть безвозвратных потерь в графу пропавших без вести «с определенными пометками». Процентное соотношение этих данных непостоянно и зависит от разных факторов, в частности от пожеланий вышестоящего командования. Распоряжение помечено грифом «секретно».

Ранее отставной подполковник Народной милиции ЛНР рассказал, что из-за холодной формы и сырых окопов военнослужащие ВСУ стали чаще попадать в медучреждения с заболеваниями, связанными с переохлаждением. Потери увеличились на Купянском направлении.