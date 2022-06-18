Двое спасателей погибли из-за обстрелов Донецка ВСУ

ВСУ 18 июня провели массированные обстрелы Донецка. В результате погибли двое пожарных, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС ДНР.

«Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения. Водитель от полученных травм скончался в больнице», — рассказали представители ведомства.

По их словам, трагедия произошла в 09:28 по местному времени. Снаряд ВСУ упал в семи метрах от автоцистерны, на которой ехали пострадавшие. Они направлялись к остановке «Топаз». В эту зону ранее прилетел другой снаряд со стороны ВСУ.

Также от прилетов снарядов по Донецку со стороны украинской армии пострадало здание университета. Об этом в Теlеgrаm-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

«Повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома», — сообщил он.

Кроме Донецка 18 июня под обстрел со стороны ВСУ попали населенные пункты Ясиноватая и Минеральное. Об этом стало известно со слов сотрудников представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Их заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Согласно информации представительства ДНР в СЦКК, Ясиноватую и Минеральное обстреляли со стороны Авдеевки. По каждому из двух населенных пунктов выпустили по четыре снаряда калибром 155 миллиметров.