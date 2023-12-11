Спецоперация 11 декабря 2023, 22:38 Двое раненых бойцов из России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне Mash: двое раненых военных РФ и Украины 10 дней помогали друг другу выжить РИА «Новости»

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Двое раненых солдат из Вооруженных сил России и ВСУ 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне. Историю спасения рассказал Telegram-канал Mash.

Российский боец с позывным Бабка выжил при штурме двух опорников ВСУ, но его считали погибшим. Военный получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы. Единственный способ выжить — ползти. Выпавший снег спас бойца от жажды.

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Среди погибших российский боец обнаружил живым украинского солдата. Из-за безвыходного положения противникам пришлось помогать друг другу, чтобы выжить. Украинец скончался через несколько дней, российский солдат продолжил ползти, и добрался до ближайшей позиции ВС РФ.

Ноги оказались сильно обморожены, медики пытаются спасти их, но не исключают, что конечности придется ампутировать.

Более 20 солдат ВСУ сдались в плен во время боя к северо-западу от Артемовска. Российские штурмовики атаковали позиции противника и подавили сопротивление.