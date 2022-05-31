Двое пленных российских военных получили тюремный срок на Украине

Украинский суд приговорил двух пленных российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова — к тюремному сроку. Они получили по 11,5 года лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости», просмотревшее трансляцию заседания на сайте судебной власти Украины.

Как ранее сообщили «Известия», военных обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Обвинение попросило для них максимальный срок по статье — 12 лет лишения свободы, защита — минимальный срок: восемь лет. Бобыкин и Иванов признали вину во время судебных заседаний. При этом Иванов заявил, что раскаивается, и попросил о смягчении наказания.

Это второй приговор российским военным, вынесенный на Украине с начала спецоперации России. Ранее пленный военнослужащий Вадим Шишимарин в Соломенском районном суде получил пожизненный срок за убийство пожилого жителя Сумской области. Шишимарин командовал отделением четвертой гвардейской танковой Кантемировской дивизии.