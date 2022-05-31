facebook_pixel
    31 мая 2022, 12:28

    Двое пленных российских военных получили тюремный срок на Украине

    Оксана Кириллова

    Украинский суд приговорил двух пленных российских военных — Александра Бобыкина и Александра Иванова — к тюремному сроку. Они получили по 11,5 года лишения свободы. Об этом сообщило РИА «Новости», просмотревшее трансляцию заседания на сайте судебной власти Украины.

    Двое пленных российских военных получили тюремный срок на Украине

    Как ранее сообщили «Известия», военных обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Обвинение попросило для них максимальный срок по статье — 12 лет лишения свободы, защита — минимальный срок: восемь лет. Бобыкин и Иванов признали вину во время судебных заседаний. При этом Иванов заявил, что раскаивается, и попросил о смягчении наказания.

    Это второй приговор российским военным, вынесенный на Украине с начала спецоперации России. Ранее пленный военнослужащий Вадим Шишимарин в Соломенском районном суде получил пожизненный срок за убийство пожилого жителя Сумской области. Шишимарин командовал отделением четвертой гвардейской танковой Кантемировской дивизии.