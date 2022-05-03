Двое мирных жителей ЛНР погибли при обстрелах со стороны ВСУ

Двое мирных жителей погибли при обстрелах Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины 2 мая. Это следует из сводки представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки зафиксировано пять обстрелов территории республики со стороны ВСУ. Использовались реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» (четыре снаряда), БМ-21 «Град» (20 снарядов), артиллерийские орудия калибром 152 и 122 миллиметра (15 снарядов) и минометы калибром 120 миллиметра (15 мин). Под удар попали Первомайск, Калиново и Стаханов.

В результате в населенном пункте Стаханов погиб мирный житель и два человека получили ранения. Повреждено три жилых дома. В Первомайске также погиб 29-летний мирный житель, повреждено два жилых дома.

Вечером 2 мая глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о масштабном наступлении российской армии на всей линии фронта в ЛНР. По его данным, уничтожено семь единиц боевой техники и более 100 украинских боевиков.