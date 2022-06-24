Евросоюз на полных парах движется к кризису

Решение Евросовета дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС связано с желанием мотивировать украинских военных воевать с Россией до последнего солдата. Евросоюз находится в кризисном состоянии, если открыто выступает в поддержку государства-террориста, считает политолог Сергей Марков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Процедура ускоренного вхождения в ЕС есть, но в отношении Украины будет применена процедура не ускоренного вхождения, а замедленного невхождения. Никогда Украина не будет частью Евросоюза, поскольку там начнется восстание в большом количестве стран против этого по нескольким причинам.

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Во-первых, Украина является террористическим государством, где у власти находится банда военных преступников и иностранных спецслужб, которые проводят политику отрицания всей европейской цивилизации.

Все, что можно придумать против европейской цивилизации, реализовано на современной Украине. Им сейчас дали статус, чтобы повесить морковку перед лицом тех людей, которые страдают на Украине от боевых действий по принципу «давайте, воюйте против русских до конца, до последнего украинца. Последний украинец — и мы дадим статус члена».

Это одно из самых подлых решений Евросоюза — дать эту филькину грамоту, чтобы они больше умирали

Кстати глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и сказала, что украинцы готовы умирать за европейские ценности, мы должны им помочь [умирать]. Это чудовищное решение, которое является одним из признаков кризиса, в котором находятся ЕС и современная Европа.

Интегрированность России и Украины с европейскими структурами была очень большая до всех этих событий. И вот они в этих условиях решили поддержать американский госпереворот — свержение демократии на Украине в 2014 году, установление реальной хунты власти, которая обрушила репрессии на украинский народ, которая залила кровью.

Источник фото: РИА «Новости»

Десятки тысяч погибших были до этих событий, поэтому там шла не переставая гражданская война, несколько гражданских войн: гражданская война в Донбассе и гражданская война внутри Украины, когда убивали, репрессировали тех, кто выступал за дружеские отношения России и Украины. Зачем это было сделано — они сами не могут ответить на этот вопрос. Это потеря рационального, адекватного соотношения с реальностью.

Евросоюз на полных парах движется к кризису. Поддержка террористического режима, который убивает и терзает жителей Украины, — это ужасное преступление со стороны Евросоюза.

Лучшее, что мог бы сделать сейчас ЕС, — немедленно признать Украину террористическим государством, немедленно поддержать Россию в ее военной операции по денацификации

Это идеальное решение было бы, но мы понимаем, что оно практически невозможно.

Венгрия говорит о последствиях санкций, призывает сесть за стол переговоров

Не будет услышан [голос Венгрии]. Решение принимают правительства, которые связаны с глобальными корпорациями, глобальными элитами, которые стремятся к установлению глобалистской диктатуры в мире. Они не страдают, у них все нормально.

Венгрия одна из немногих стран, где сохранилась демократия. В том смысле, что политики проводят политику в интересах народа. Поэтому в Евросоюзе так и ополчились все против этого правительства Венгрии.

Источник фото: РИА «Новости»

В большинстве стран — возьмите Макрона — выходец из глобальных банковских структур, он прежде всего обслуживает их интересы. У него интересы глобальных банков на первом месте, а интересы населения — на втором. Шольц мечется — вроде бы и этим и этим хочется. То есть решения о санкциях принимают одни политики, которые назначены этими глобальными банками, корпорациями, а страдают другие — простое население ЕС. Они его придавили.

Байден — незаконный президент США

Американцы пытались восстать и проголосовать за Трампа. Ну и что — взяли полностью фальсифицировали выборы. В чем фальсификация у Байдена? Несколько миллионов бюллетеней пришло по почте.

Источник фото: РИА «Новости»

Эти несколько миллионов бюллетеней пришли от избирателей, которые не просили послать бюллетени. Им сами эти избиркомы послали бюллетени, хотя они не просили. Потом кто-то заполнил. Байден — незаконный президент, это украденная у народа должность.