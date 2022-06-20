Движение общественного транспорта остановили в Донецке из-за обстрелов ВСУ

Власти Донецка приостановили движение городского общественного транспорта из-за непрекращающихся обстрелов Куйбышевского и Киевского районов со стороны бойцов ВСУ. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Алексей Кулемзин.

«Из-за обстрелов Киевского района города временно остановлено движение общественного транспорта», — написал он.

Кулемзин уточнил, что изменения коснулись одного автобусного и трех троллейбусных маршрутов.

«Движение троллейбусов по маршрутам №№10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также остановлена работа троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе города и автобусного маршрута № 73», — написал мэр.

Украинские националисты утром 20 июня наносят удары натовскими снарядами 155 миллиметров по указанным районам. В Киевском районе в результате обстрела пострадали тепловая сеть и котельная.

Кроме того, утром 20 июня ВСУ нанесли удар по населенному пункту Минеральное со стороны Авдеевки, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.