Спецоперация 16 июля 2023, 00:35 Две воздушные цели сбили на подлете к Белгороду Губернатор Гладков: силы ПВО сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили две воздушные цели над Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу», — написал он.

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По предварительным данным, никто не пострадал, добавил Гладков. Оперативные службы проверяют места падения объектов. Подробности уточняются

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили 14 дронов ВСУ в ДНР, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого, военные перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Всего с начала спецоперации бойцы ВС РФ уничтожили более пяти тысяч вражеских беспилотников.