Две украинские ракеты «Точка-У» уничтожили на окраине Дебальцева

Две ракеты комплекса «Точка-У», выпущенные со стороны Украины, уничтожены силами противовоздушной обороны Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Telegram-канале НМ ЛНР.

Ракеты ликвидировали на северной окраине города Дебальцево. По предварительным данным, никто не пострадал.

Одну из ракет сбили в 02:17 19 мая. При разлете фрагментов корпуса одной из ракет в двух жилых домах по улицам Курчатова и Узловой выбило стекла. Также повреждены остекление производственного помещения и изоляторы резервного трансформатора тяговой подстанции железнодорожной станции Дебальцево. Повреждения не повлияли на работу подстанции, уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Вторую ракету уничтожили в 00:16 20 мая. Жертв и раненых также нет.

По данным канала «Звезда», сбитая «Точка-У» упала в районе улицы Чапаева, повреждены оказались 10 домов. На месте работают спасательные службы, туда прибыл мэр города Дебальцево.