Бойцы ДНР ликвидировали две группы украинских диверсантов | 360°

Важное 10 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Бойцы ДНР ликвидировали две группы украинских диверсантов Донецкие силовики уничтожили две украинские диверсионные группы на территории республики РИА «Новости»

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На территории ДНР уничтожили участников двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), рассказали в министерстве госбезопасности (МГБ) республики. Диверсанты планировали совершить серию терактов, сообщили «Известия».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики ДРГ противника с целью проведения диверсионно-террористических актов (ДТА) на критически важных объектах инфраструктуры», — отметили в министерстве.

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Первую группировку уничтожили 26 августа. Ее возглавлял разведчик Вячеслав Матвеев с позывным «Тигр». Вторую группу рассекретили и ликвидировали 7 сентября.

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Также сегодня стало известно, что бойцы Народной Милиции ДНР пресекли попытку украинских боевиков вернуться на позиции под Донецком. Как сообщил сайт «Аргументы и факты», командование ВСУ два дня подряд кидало боевиков на передовую, фактически отправляя их на убой.

Российские военные в ходе выполнения спецоперации атаковали позиции противника в Харьковской области. В результате удара удалось уничтожить пункт временной дислокации националистического формирования «Кракен»*. Атаку провели в районах Балаклеи и Чугуева. Накануне в Донецкой Народной Республике поразили опорный пункт ВСУ и 15 украинских военных.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.

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