Спецоперация 27 ноября 2023, 15:23 Две переоборудованные ракеты С-200 ВСУ уничтожили над Азовским морем Военные уничтожили над южной частью Азовского моря две ракеты ЗРК С-200 MOD Russia/via Globallookpress.com

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Российские военные сбили над акваторией Азовского моря две украинские ракеты С-200, которые ВСУ переделали для атак по наземным целям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны над южной частью акватории Азовского моря сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200», — указали в ведомстве.

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ВС России также ликвидировали 21 беспилотник ВСУ в ДНР и Запорожской области. По информации пресс-службы, с начала спецоперации российские военные сбили 542 украинских самолета и 255 вертолетов.

Ранее военная разведка Украины спланировала массированный удар БПЛА по территории России. По информации украинских СМИ, беспилотники попытались атаковать регионы в ночь на 26 ноября. Российские ПВО успешно сбили дроны в Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областях. Военнослужащие также уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем.