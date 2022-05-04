Две мирные жительницы ранены при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

Две женщины — 70 и 45 лет — пострадали в Первомайске при обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины 3 мая. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам ЛНР. Помимо Первомайска, под огонь попало Золотое-5. Их обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов), артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (24 снаряда) и минометов калибром 120 миллиметра (16 мин).

В Первомайске оказались повреждены три жилых дома, а также здания администрации, детского сада «Солнышко», Первомайской многопрофильной гимназии № 2 и кинотеатра «Заря».

Накануне. 2 мая, при обстрелах со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей: в Стаханове и Первомайске. Еще два жителя Стаханова пострадали. В тот день было зафиксировано пять обстрелов.