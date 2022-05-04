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    04 мая 2022, 07:17

    Две мирные жительницы ранены при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

    ЛНР: при обстрелах со стороны ВСУ пострадали 2 мирные жительницы

    Оксана Кириллова

    Две женщины — 70 и 45 лет — пострадали в Первомайске при обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины 3 мая. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

    Две мирные жительницы ранены при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

    За сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны ВСУ по населенным пунктам ЛНР. Помимо Первомайска, под огонь попало Золотое-5. Их обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов), артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (24 снаряда) и минометов калибром 120 миллиметра (16 мин).

    В Первомайске оказались повреждены три жилых дома, а также здания администрации, детского сада «Солнышко», Первомайской многопрофильной гимназии № 2 и кинотеатра «Заря».

    Накануне. 2 мая, при обстрелах со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей: в Стаханове и Первомайске. Еще два жителя Стаханова пострадали. В тот день было зафиксировано пять обстрелов.