Спецоперация 12 мая 2023, 13:43 Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ ликвидировали в ЛНР Минобороны сообщило о ликвидации двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили в Луганской Народной Республике две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение ночи ликвидировали <…> две диверсионно-разведывательные группы», — отметили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что противник потерял боевиков в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кременная в ЛНР.

Кроме того, российские бойцы уничтожили за сутки более 60 боевиков на Купянском направлении. Артиллерия и авиация разбила врага в районе поселков Новоселовское в ЛНР и Двуречное в Харьковской области.

На Краснолиманском направлении противник лишился более 75 солдат, САУ «Акация», бронемашин, гаубицы Д-20 и трех пикапов. Живую силу и технику ВСУ поразила артиллерия группировки войск «Центр» и авиация.

Днем ранее склады боеприпасов ВСУ разбили в ДНР, под Херсоном в Запорожье и на Купянском направлении.