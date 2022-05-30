Две беременные погибли при обстреле украинскими боевиками Стаханова в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике, погибли две беременные женщины. Ранения получили 24 человека, среди них восемь детей, сообщила генеральная прокуратура ЛНР в Telegram-канале.

«По уточненной информации в результате обстрела погибли две беременные женщины. Получили ранения 24 человека, из них восемь детей», — говорится в сообщении.

Обстрел произошел примерно в 16:10, стреляли из реактивных систем залпового огня «Ураган», сообщили в прокуратуре. В результате удара повреждены жилые дома и социальные объекты, в том числе здание школы.

Следователи генпрокуратуры ЛНР выехали на место обстрела по поручению генерального прокурора. Сотрудники задокументируют факты военных преступлений ВСУ. По результатам осмотра будет возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.