«Страшно, но я сам выбрал этот путь». Российский танкист к 20 годам получил орден Мужества | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 10:44 Поделиться Telegram

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Viber «Страшно, но я сам выбрал этот путь». Российский танкист к 20 годам получил орден Мужества Российский танкист Щипов к 20 годам удостоился ордена Мужества

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Танкисту Евгению Щипову всего 20 лет, а он уже удостоился ордена Мужества. Механик-водитель танка Т-80БВ, ефрейтор гвардии Щипов признался, что всегда любил технику, а когда узнал, что его знания могут кому-то пригодиться, воспринял это с энтузиазмом. Историю Щипова опубликовал Telegram-канал «Герои Z».

«Я с детства технику люблю очень сильно, и когда танки увидел, я подумал: что может быть круче танка? Я хочу в этом разбираться!» — вспомнил парень.

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Он подписал контракт, пошел в полевой парк, «читал книги, изучал, разбирался, лазил», добавил Евгений.

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«Когда понял, что мне предоставляется возможность быть полезным из-за своих знаний и даже спасти кому-то жизнь, я вдохновился», — признался молодой человек.

«Мы слишком много вместе прошли, страшного тоже, и всегда смеялись, улыбались. Сейчас мы уже как „три в одном“», — поделился Щипов.

У его танка богатая история: сперва он принадлежал другим военным, а потом перешел к экипажу Евгения, который восстановил машину — и продолжает тщательно ухаживать за ней, понимая, что от ее работы зависят жизни.

«Про нашу машину идет большой слух. Если вы скажете что-то про „Зверя“, вам скажут, что знают эту машину», — заметил Евгений.

Каждый бой вызывает у парня массу эмоций.

«Что-то новое происходит постоянно. Страшно очень, но работа такая. Я сам выбрал этот путь, нельзя заднюю давать», — улыбнулся Евгений.

Дома его ждут родители, две сестры, бабушка и дедушка.

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