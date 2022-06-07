Два жителя села Широкая Балка под Херсоном погибли при обстреле со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли село Широкая Балка в Херсонской области. В результате погибли два мирных жителя, сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, из-за атаки украинских военных также был поврежден один жилой дом, сообщила газета «Известия».

Ранее в результате взрыва в ресторане «Ностальжи» в Херсоне пострадали четыре человека — официант, две девушки и пожилая женщина. Всех госпитализировали. Характер полученных ими травм уточняется, написал RT.

В военно-гражданской администрации региона заявили, что причиной взрыва стал теракт. Замглавы ВГА Кирилл Стремоусов сообщил, что в ресторане могло быть заложено взрывное устройство.

Помимо этого, ВСУ не прекращают обстрелы Донецка. В минувшую субботу, 5 июня, был нанесен массированный удар из РСЗО по Ворошиловскому району городу. Сегодня в Народной милиции ДНР сообщили, что украинские военные применяют самоходные пушки «Пион», которые стреляют калибрами 203 миллиметра. С помощью такого оружия они атаковали север Горловки.