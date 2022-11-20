Спецоперация 20 ноября 2022, 07:14 Два жителя Лисичанска погибли при обстрелах ВСУ СЦКК: 2 жителя Лисичанска погибли при обстрелах ЛНР 19 ноября Telegram

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Два мирных жителя Лисичанска погибли при обстрелах ВСУ в течение последних суток. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки в ЛНР зафиксировали три обстрела со стороны Украины. Под ударом оказались Перевальский район Новоселовки, Лисичанск и Сватовский район Нижней Дувановки. Украинские боевики применили американскую реактивную систему залпового огня M142 HIMARS (выпустили одну ракету), РСЗО БМ-21 «Град» (10 снарядов) и артиллерийское орудие калибром 155 миллиметров (один снаряд).

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В результате в Лисичанске, помимо двукх погибших, есть четверо пострадавших. В Нижней Дувановке оказались повреждены два жилых дома.

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А за сутки до этого в ЛНР был всего один обстрел, но также с применением ракет HIMARS. В городе Брянка ранило 73-летнюю женщину. Кроме того, два жилых дома и здание бывшей санэпидстанции оказались полностью разрушены. Повреждения получили три жилых дома, семь хозпостроек, здание общественной организации, газопровод и линия электропередачи.