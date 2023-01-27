Спецоперация 27 января 2023, 09:58 Два жителя ДНР пострадали за сутки при обстрелах ВСУ Штаб теробороны ДНР: два мирных жителя за сутки пострадали при обстрелах ВСУ РИА «Новости»

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Два мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки. Об этом доложил штаб территориальной обороны ДНР.

Украинские боевики обстреливали 10 населенных пунктов республики. Применялись РСЗО, а также артиллерийские снаряды калибра 155, 152 и 122 миллиметра. Всего ВСУ применили 288 боеприпасов. Оказались повреждены шесть домостроений и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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Сегодня утром обстрелы территории Донецкой Народной Республики продолжились. По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, ВСУ за 40 минут трижды ударили по Донецку снарядами натовского калибра (155 миллиметров). В 08:55 по Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили шесть снарядов, через 25 минут на Киевский район обрушили еще четыре, а еще через 15 минут — еще шесть снарядов. В 09:21 украинские боевики также обстреляли Макеевку.