Спецоперация 08 января 2023, 02:40 Два взрыва прозвучали в Мерефе Харьковской области Глава ОГА Харькова Синегубов сообщил о взрывах в городе Мерефа РИА «Новости»

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Два взрыва прогремели в городе Мерефа в Харьковской области Украины. Об этом заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано два „прилета“ вражеских ракет в Мерефе», — написал он.

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Украинское агентство УНИАН сообщило, что в Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Серию взрывов также слышали жители Краматорска в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу до сих пор не отключили в Харьковской области Украины.

В ночь на воскресенье, 8 января, в нескольких регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области сработала воздушная тревога. Сирены включали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Взрывы также прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Местные жители сообщили о четырех взрывах. Позже стало известно о второй волне прилетов по военным объектам и инфраструктуре.