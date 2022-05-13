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    13 мая 2022, 11:44

    Два украинских «Смерча» перехватили в небе над Харьковской областью

    Российские ПВО перехватили в небе Харьковской области два украинских «Смерча»

    Екатерина Виславская

    Российским военным при помощи средств ПВО удалось перехватить два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над населенным пунктом Топольское Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Кроме того, за сутки силы ВС РФ сбили 15 беспилотников. Их обнаружили вблизи населенных пунктов Павловка и Тополиное Запорожской области, Балаклея, Большие Проходы, Малая Камышеваха, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Евгеновка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Егоровка, Путепровод, Авдеевка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики. В Харьковской области выследили самолет Су-27. Он летал в районе населенного пункта Лозовая.

    Российским военным также удалось уничтожить 15 пунктов управления ВСУ и нанести удар по производственным мощностям нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с топливом для украинских военных на окраине Кременчуга в Полтавской области.