Два украинских «Смерча» перехватили в небе над Харьковской областью

Российским военным при помощи средств ПВО удалось перехватить два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над населенным пунктом Топольское Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, за сутки силы ВС РФ сбили 15 беспилотников. Их обнаружили вблизи населенных пунктов Павловка и Тополиное Запорожской области, Балаклея, Большие Проходы, Малая Камышеваха, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Евгеновка, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Егоровка, Путепровод, Авдеевка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики. В Харьковской области выследили самолет Су-27. Он летал в районе населенного пункта Лозовая.

Российским военным также удалось уничтожить 15 пунктов управления ВСУ и нанести удар по производственным мощностям нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с топливом для украинских военных на окраине Кременчуга в Полтавской области.