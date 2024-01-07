Важное 07 января 2024, 13:37 Два украинских самолета сбили возле Днепропетровска и Кривого Рога Минобороны: российские ПВО сбили Су-25 и Су-27 ВСУ в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепропетровска и Су-27 около Кривого Рога. Об этом сообщили в Минобороны.

Системы ПВО перехватили 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун». ВС России уничтожили 38 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

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С февраля 2022 года российские военные уничтожили 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 526 беспилотников.

Украинская армия несет колоссальные потери на всех направлениях. Только за последние шесть месяцев ВСУ потеряли почти 160 тысяч военнослужащих.

ВС России перехватили инициативу в зоне СВО и теснят противника. По словам российского руководства, цели спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины — остаются неизменными.