Спецоперация 24 февраля 2024, 14:51 Два украинских самолета МиГ-29 сбили в ДНР за сутки Минобороны: силы ПВО России сбили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР за сутки Ministry of Defense of Ukraine

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в ДНР два украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны.

Самолеты ликвидировали в районах Ясенового и Селидова. Кроме того, удалось перехватить управляемую авиационную бомбу JDAM и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

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Помимо этого, средства ПВО в течение суток уничтожили 92 беспилотника ВСУ. Их сбили в районах Волновахи в ДНР, Чубаревки в Запорожской области, Новой Маячки и Новой Збурьевки в Херсонской области.

Потери армии противника оказались самыми серьезными на Авдеевском направлении. Группировка войск «Центр» продолжила укреплять позиции и нанесла поражение двум бригадам ВСУ. В районах Первомайского и Ласточкина в ДНР российские силы отразили две украинские контратаки. ВСУ потеряли до 425 человек убитыми и ранеными.

О том, что украинские войска оставили позиции у Ласточкина под Авдеевкой, ранее информировал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.