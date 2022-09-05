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05 сентября 2022, 11:38

Украинские боевики попытались ударить по штабу «Мы вместе с Россией» в Энергодаре

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Два украинских беспилотника-камикадзе сбили в Энергодаре. Украинские силы с помощью них попытались ударить по штабу движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

В итоге никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

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ВСУ регулярно обстреливают территорию Энергодара. Генштаб войск Украины официально сообщал об ударах по городу. Ранее, 4 сентября, стало известно, что один из артиллерийских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС.

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На прошлой неделе на станцию прибыли члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Делегация осмотрела участки, пострадавшие при обстрелах со стороны ВСУ. Сегодня, 5 сентября, представители МАГАТЭ покинули атомную станцию. Там остались лишь два человека в качестве наблюдателей.

ВСУ

Украина

Обстановка в Запорожье

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