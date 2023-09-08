Спецоперация 08 сентября 2023, 13:29 Два танка Challenger уничтожили в Запорожской области Балицкий: российские силы уничтожили 2 танка Challenger в Запорожской области Соцсети

Читать 360tv в

Российские бойцы уничтожили при помощи противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» два танка Challenger британского производства в Запорожской области. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

«Два вот вышли. <…> Их отработали „Корнетом“, в принципе с первого же попадания полыхнул. С точки зрения броневой мощи они (эти танки — прим. ред.) себя никак не показывают. „Корнеты“ взяли их легко, наши ребята отработали два танка», — сказал он.

Реклама

По его словам, еще два Challenger сейчас остаются в Орехове, четыре — под Степногорском. Балицкий считает, что Вооруженным силам Украины в ближайшее время придется перейти в оборону. Их силы на Запорожском направлении очень истощены.

Накануне врио губернатора Запорожской области сообщал, что ВСУ за одну ночь потеряли на этом направлении свыше 100 своих военных. Это произошло в ходе массированного удара по ним российских сил.