Спецоперация 28 августа 2023, 08:44 Два снайпера помогли артиллеристам уничтожить группу бойцов ВСУ за ночь РИА «Новости»: 2 снайпера помогли уничтожить группу бойцов ВСУ за ночь РИА «Новости»

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Два снайпера первой гвардейской танковой армии Западной группировки за ночь ликвидировали украинского наблюдателя. Кроме того, с их помощью артиллеристы нанесли поражение группе противника численностью до 10 человек, сообщило РИА «Новости».

Один из военнослужащих в беседе с агентством пояснил, что задача этой снайперской пары состоит в том, чтобы причинять максимальный дискомфорт ВСУ именно в ночное время суток.

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«Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть», — отметил он.

По его словам, часто подобное происходит в больших группах, когда один человек включает фонарик, после чего легко обнаруживают всех остальных. После по противнику — наносится огневое поражение, заключил собеседник агентства.