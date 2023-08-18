Спецоперация 18 августа 2023, 15:29 Два штурмовика Су-25 ВСУ уничтожили за сутки в ходе СВО Минобороны: два Су-25 ВСУ уничтожили в ДНР и Запорожской области РИА «Новости»

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ВСУ за минувшие сутки лишились двух штурмовиков Су-25, сообщили в Минобороны. Один самолет уничтожили в ДНР, второй — в Запорожской области.

Истребительная авиация ВКС сбила украинский Су-25 в районе населенного пункта Веролюбовка в Донецкой Народной Республике, уточнили в ведомстве.

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Еще один Су-25 сбили средства российской ПВО в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

Кроме того, за последние 24 часа российские военные уничтожили 26 украинских беспилотников в районах Верхней Дуванки, Кременной, Приволья и Лисичанска (ЛНР), Берестового, Красной Горы, Володина и Орлинского (ДНР), Любимовки, Работина и Токмака (Запорожская область).

Всего с начала проведения СВО подразделения ВС России уничтожены 461 самолет противника, 246 вертолетов и более 5830 беспилотных летательных аппаратов.