Два села в Курской области вновь попали под обстрел со стороны Украины

Украинские военные снова обстреляли села Алексеевка и Дроновка в Курской области из минометов. Атаку подавили ответным огнем. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о беспокойной ситуации в Глушковском районе.

«Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки», — уточнил он.

Российские военные подавили атаку ответным огнем. Ситуация находится под их контролем.

После обстрела ВСУ села Теткино погиб один человек, еще один — пострадал. Выпущенные снаряды повредили сельские постройки.