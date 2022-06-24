Два сапера получили ранения в населенном пункте Стаханов в ЛНР при разминировании снаряда РСЗО «Ураган». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Все случилось 23 июня в 11:40 на улице Колхозная.

«Два сапера МЧС ЛНР получили ранения при разминировании снаряда реактивной системы залпового огня „Ураган“ в Стаханове», — заявили в ведомстве. Сообщение процитировало «Луганскинформцентр».

Уточняется, что саперы МЧС ЛНР 1984 и 1990 годов рождения получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. В ведомстве уточнили, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их госпитализировали в центральную городскую многопрофильную больницу города.

Ранее стало известно, что утром 24 июня ВСУ обстреляли населенные пункты Стаханов, Тепличное, Брянку. Украинские силы выпустили по ним три ракеты «Точка-У».