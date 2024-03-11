Важное 11 марта 2024, 14:25 Два пункта временной дислокации наемников ВСУ уничтожили в зоне спецоперации ВС России уничтожили пункты дислокации наемников в зоне СВО и управления дронами РИА «Новости»

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Российские войска за минувшие сутки уничтожили два пункта временной дислокации наемников Вооруженных сил Украины, семь пунктов управления беспилотниками и одно хранилище топлива. Об этом сообщило Минобороны.

Оперативно-тактическая и беспилотная авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали семь пунктов управления БПЛА и склад топлива. Российские подразделения поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников, скопления войск и техники противника в 142 районах.

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Средствами ПВО уничтожили 95 беспилотников и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Боевые потери ВСУ на Донецком направлении оценили в 180 военнослужащих, Купянском и Херсонском — по 30 солдат. На Авдеевском направлении противник лишился более 430 военных, на Южно-Донецком — свыше 140 бойцов.

Украинские подразделения при отходе из Авдеевки не успели укрепить новую линию обороны. Спецназ ВСУ пожаловался на серьезные проблемы в зоне конфликта.