Два пункта управления ВСУ и иностранных наемников уничтожили на Украине | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 14:53 Два пункта управления ВСУ и иностранных наемников уничтожили на Украине Минобороны: ВС России поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В операции принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

Реклама

«Поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области», — уточнили в военном ведомстве.

Реклама

В Минобороны подчеркнули, что также были уничтожены 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.

Военное ведомство в оперативной сводке за сутки заявило о ликвидации 12 диверсионных групп ВСУ за минувшие сутки, передало РИА ФАН. Противник пытался проникнуть в тыловые районы обороны в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские военные ударили по четырем пунктам управлением ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Лиман, Чернещина и Кругляковка. Под мощные удары попали 64 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.