Два пункта управления ВСУ и иностранных наемников уничтожили на Украине | 360°

09 ноября 2022, 14:53
Два пункта управления ВСУ и иностранных наемников уничтожили на Украине
Минобороны: ВС России поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников
Российские военнослужащие поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В операции принимали участие оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.
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«Поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области», — уточнили в военном ведомстве.
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В Минобороны подчеркнули, что также были уничтожены 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.
Военное ведомство в оперативной сводке за сутки заявило о ликвидации 12 диверсионных групп ВСУ за минувшие сутки, передало РИА ФАН. Противник пытался проникнуть в тыловые районы обороны в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее российские военные ударили по четырем пунктам управлением ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Лиман, Чернещина и Кругляковка. Под мощные удары попали 64 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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