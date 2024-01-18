18 января 2024, 16:22
Два пункта дислокации иностранных наемников поразили в зоне СВО
ВС России поразили 2 пункта дислокации иностранных наемников в зоне спецоперации
В зоне проведения спецоперации российские войска нанесли удар по двум пунктам временной дислокации иностранных наемников, которые сражаются на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников», — отметили в ведомстве.
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В Минобороны добавили, что ВСУ также лишились четырех складов ракет и боеприпасов. Российские войска атаковали 117 артиллерийских подразделений украинской армии на огневых позициях, живую силу и военную технику в 133-х районах в зоне проведения СВО.
За сутки средства ПВО сбили две тактические ракеты «Точка-У», управляемую авиабомбу JDAM американского производства, уничтожили 18 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, произведенных в Чехии.
ВС России также освободили населенный пункт Веселое на территории Донецкой Народной Республики.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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