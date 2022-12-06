Спецоперация 06 декабря 2022, 04:07 Два польских наемника погибли на Украине Polsat News: двое наемников из Польши погибли на Украине РИА «Новости»

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Два наемника «Интернационального легиона», которые сражались на стороне ВСУ, получили смертельные ранения во время боя на Украине. Об этом журналист Polsat News Матеуш Лаховский сообщил в Twitter.

«Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним „Казак“, и его коллега Кшиштоф из „Интернационального легиона“, погибли вчера на фронте», — написал корреспондент.

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С начала спецоперации российские военные неоднократно сообщали о присутствии иностранных наемников, которые прибыли в зону конфликта и сражаются на стороне Украины. В понедельник, 5 декабря, ВС России нанесли удар по пунктам временного расположения иностранных наемников в ДНР.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что прибывшие из других стран боевики разместились в Краматорске и селе Диброва.

Днем ранее российские военные ударили по пункту дислокации иностранных наемников украинской армии около населенного пункта Часов Яр в ДНР. По данным Минобороны, в этой зоне ВС России уничтожили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях.