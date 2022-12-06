06 декабря 2022, 04:07
Два польских наемника погибли на Украине
Polsat News: двое наемников из Польши погибли на Украине
Два наемника «Интернационального легиона», которые сражались на стороне ВСУ, получили смертельные ранения во время боя на Украине. Об этом журналист Polsat News Матеуш Лаховский сообщил в Twitter.
«Два поляка: Януш Шеремета, псевдоним „Казак“, и его коллега Кшиштоф из „Интернационального легиона“, погибли вчера на фронте», — написал корреспондент.
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С начала спецоперации российские военные неоднократно сообщали о присутствии иностранных наемников, которые прибыли в зону конфликта и сражаются на стороне Украины. В понедельник, 5 декабря, ВС России нанесли удар по пунктам временного расположения иностранных наемников в ДНР.
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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что прибывшие из других стран боевики разместились в Краматорске и селе Диброва.
Днем ранее российские военные ударили по пункту дислокации иностранных наемников украинской армии около населенного пункта Часов Яр в ДНР. По данным Минобороны, в этой зоне ВС России уничтожили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Специальная военная операция РФ на Украине
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