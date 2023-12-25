Спецоперация 25 декабря 2023, 18:39 «Два положительных эффекта». Путин — об освобождении Марьинки Путин: освобождение Марьинки позволит отодвинуть от Донецка позиции ВСУ Пресс-служба Кремля

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Взятие Марьинки под контроль позволяет российский войскам отодвинуть боевые подразделения ВСУ от Донецка. Такое заявление сделал президент России Владимир Путина на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Второй плюс заключается в том, что ВС РФ получили возможность продвинуться дальше, добавил российский лидер.

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«Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта», — отметил глава государства.

Встреча главы Минобороны и президента России началась после торжественной церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» в Санкт-Петербурге. Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Министр отметил, что при взятии населенного пункта особенно отличились бойцы 150-й дивизии.

В конце ноября 2023 года стало известно, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Артемовское в ДНР. Подразделения Южной группировки войск освободили село при поддержке авиации и артиллерии.