Еще один сервис запустили на «Госуслугах» в связи с частичной мобилизацией | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Еще один сервис запустили на «Госуслугах» в связи с частичной мобилизацией Вице-премьер Чернышенко рассказал о 2 новых сервисах о мобилизации на сайте «Госуслуги»

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На портале госуслуг запустили два новых сервиса в связи с частичной мобилизацией — кроме сервиса для желающих стать добровольцами, появился еще один для тех, кто хочет оспорить призыв. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сервисы разработали, протестировали и запустили по поручению председателя правительства Михаила Мишустина.

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Услугой «Стать добровольцем», появившейся в эти выходные, воспользовались уже более двух тысяч человек. Заявку можно оформить, нажав на баннер или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме появятся критерии отбора. Особое внимание нужно обратить на возраст и опыт службы. Дальше — заполнить анкету со своими личными данными. Много времени это не займет, так как большая часть информации подгрузится автоматически. Затем останется выбрать на карте территориально удобный военкомат и отправить заявку. В течение двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов.

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Президент поручил реагировать на каждый сигнал от граждан, которых призвали ошибочно. На портале «Госуслуги» запустили специализированный сервис для обжалования таких решений.

На сайте необходимо найти баннер «Обжаловать решение о мобилизации» или перейти в этот раздел с помощью цифрового помощника. Далее — указать, за кого подается заявление: отправить его имеет право не только мобилизованный, но и его родственник. В открывшейся форме нужно выбрать из списка основание для отсрочки. Личные данные также подгрузятся автоматически, их нужно будет подтвердить. Затем необходимо загрузить фото или скан повестки и заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основание для отсрочки. Жалобу в кратчайшие сроки передадут в региональную комиссию. Решение по каждому заявлению будет отслеживаться и контролироваться.

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