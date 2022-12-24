Спецоперация 24 декабря 2022, 15:09 Два наемника из Грузии погибли на Украине — СМИ «Русская весна»: на Украине уничтожили двух грузинских наемников РИА «Новости»

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Два украинских наемника из Грузии погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Издание опубликовало запись, на которой видно, что гробы с погибшими установили возле храма. Там же расположились, предположительно, другие грузинские наемники — на их форме нашиты шевроны с флагами республики. В ролике также фигурирует символика батальона «Карпатская сечь».

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«На Украине уничтожены еще двое иностранных наемников — на этот раз из Грузии», — добавили на сайте «Русской весны».

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В июне на Украине погиб командир «Карпатской сечи» Олег Куцин. По словам бывшего депутата Рады Ирины Фарион, военного уничтожили прямым попаданием снаряда. Это случилось во время совещания на Изюмском направлении.

Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям ВСУ практически на всех направлениях в зоне проведения спецоперации. По информации Минобороны, за прошедшие сутки ВС России уничтожили более 40 украинских бойцов и наемников на Краснолиманском направлении, более 30 — на Купянском, более 120 — на Донецком и Южно-Донецком направлениях.