Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ предприятия «Нибулон» в Херсонской области | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 00:21 Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ предприятия «Нибулон» в Херсонской области Минздрав Херсонской области: два человека ранены при обстреле ВСУ предприятия «Нибулон» РИА "Новости"

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В результате обстрела украинскими националистами предприятия «Нибулон» в Голой Пристани Херсонской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил Минздрав региона в Telegram-канале.

«Сегодня около 21:00 украинские националисты нанесли ракетные удары по предприятию „Нибулон“ в Голой Пристани. В результате обстрела двое гражданских получили осколочные ранения», — говорится в сообщении регионального ведомства.

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Пострадавшим при обстреле оказали первую помощи и госпитализировали в лечебное учреждение Херсонской области. Медики оценивают их состояние как средне тяжелое. Министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев отметил, что ВСУ целенаправленно обстреливают гражданские объекты, ведь на «Нибулоне» нет ни солдат, ни военной техники.

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Вооруженные силы Украины 5 ноября обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар произвели в 15:25, четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.