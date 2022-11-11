11 ноября 2022, 07:23
Два мирных жителя получили ранения в ЛНР после обстрелов ВСУ
СЦКК ЛНР сообщил о ранении двух мирных жителей в Лисичанске из-за обстрелов ВСУ
Украинские военнослужащие атаковали населенный пункт Лисичанск в Луганской Народной Республике, пострадали два мирных жителя. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.
В ходе обстрелов получили ранения два мирных жителя 1948 и 1958 годов рождения, их состояние неизвестно.
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Также в городе повреждены семь жилых домов и продуктовый магазин.
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Кроме того, националисты атаковали населенный пункт Сватово, повредив здание асфальтобетонного завода, линию электропередач, цеха строительной компании и шесть одноэтажных жилых домов.
В четверг 10 ноября СЦКК ЛНР сообщил, что после начала специальной операции в республики погиб 121 человек, включая семь детей. Повреждения получили 2868 жилых домов в 76 населенных пунктах ЛНР.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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