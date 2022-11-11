Спецоперация 11 ноября 2022, 07:23 Два мирных жителя получили ранения в ЛНР после обстрелов ВСУ СЦКК ЛНР сообщил о ранении двух мирных жителей в Лисичанске из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие атаковали населенный пункт Лисичанск в Луганской Народной Республике, пострадали два мирных жителя. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

В ходе обстрелов получили ранения два мирных жителя 1948 и 1958 годов рождения, их состояние неизвестно.

Реклама

Также в городе повреждены семь жилых домов и продуктовый магазин.

Реклама

Кроме того, националисты атаковали населенный пункт Сватово, повредив здание асфальтобетонного завода, линию электропередач, цеха строительной компании и шесть одноэтажных жилых домов.

В четверг 10 ноября СЦКК ЛНР сообщил, что после начала специальной операции в республики погиб 121 человек, включая семь детей. Повреждения получили 2868 жилых домов в 76 населенных пунктах ЛНР.