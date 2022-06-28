Два мирных жителя погибли при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ

Два человека погибли в Светлодарске Донецкой Народной Республики при обстреле города со стороны ВСУ. Еще четыре человека ранены. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

В 16:00 с направления Углегорской ТЭС по Светлодарску выпустили четыре гранаты из гранатомета СПГ-9. Как уточнили представители ДНР в СЦКК, погиб 61-летний мужчина. Персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются. Ранения получили мужчины 47 лет и 31 года. Также пострадали 26-летняя и 84-летняя женщины.

ЛНР также сообщила об ударе ро Зимогорью. В его направлении выпустили ракету комплекса «Точка-У» со стороны населенного пункта Артемовск (Бахмут) в 09:00 27 июня.

«Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», — сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.