Спецоперация 14 января 2023, 07:26 Два мирных жителя Лисичанска пострадали при обстреле ВСУ СЦКК ЛНР: при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя Telegram

Читать 360tv в

Два мирных жителя пострадали при обстреле Лисичанска Луганской Народной Республики украинскими боевиками. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки ВСУ обстреляли территорию республики два раза, используя снаряды «натовского» калибра — 155 миллиметров. В 01:20 удар пришелся по городу Сватово, в его сторону выпустили три снаряда. В 17:00 еще два снаряда обрушили на Лисичанск. В результате в Лисичанске оказался поврежден живой дом, в Сватово — маслопрессовый цех.

Реклама

Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России выставить Украине претензии о восстановлении разрушенной при обстрелах и терактах инфраструктуры. Он подчеркнул, что регионы имеют на это полное право. Следом добавил, впрочем, что придется скорее адресовать эти претензии Западу, поскольку «Украины уже не будет».

Реклама