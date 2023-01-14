14 января 2023, 07:26
Два мирных жителя Лисичанска пострадали при обстреле ВСУ
СЦКК ЛНР: при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле Лисичанска Луганской Народной Республики украинскими боевиками. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.
За сутки ВСУ обстреляли территорию республики два раза, используя снаряды «натовского» калибра — 155 миллиметров. В 01:20 удар пришелся по городу Сватово, в его сторону выпустили три снаряда. В 17:00 еще два снаряда обрушили на Лисичанск. В результате в Лисичанске оказался поврежден живой дом, в Сватово — маслопрессовый цех.
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Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил новым регионам России выставить Украине претензии о восстановлении разрушенной при обстрелах и терактах инфраструктуры. Он подчеркнул, что регионы имеют на это полное право. Следом добавил, впрочем, что придется скорее адресовать эти претензии Западу, поскольку «Украины уже не будет».
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